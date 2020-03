PSG : Andy Delort (MHSC) se paye à nouveau Mbappé, Neymar et Paredes !

true

Andy Delort et le PSG, suite et pas fin ! L’attaquant de Montpellier était ce soir interviewé par RMC. Il a évidemment été question de ses sorties médiatiques à l’encontre des stars parisiennes, dont il n’a pas apprécié le comportement lors des matches de championnat. Il les avait notamment accusérs de chambrer ballon au pied.

Au sujet de Kylian Mbappé, Delort a expliqué qu’il avait « changé » par rapport à ses débuts, façon de dire qu’il a la grosse tête. Neymar ? « Ce n’est pas le pire à Paris » ! Mais alors, qui peut bien être pire que Neymar en matière de chambrage ? Eh bien, la réponse est Leandro Paredes !

« Paredes, lui, c’est incroyable… Pourtant, le mec ce n’est pas Neymar ou Mbappé. Quand on a joué contre Paris à domicile, Paredes et Neymar se mettent à un mètre pour se faire des passes et nous chambrer. Alors, je me chauffe un peu avec Neymar, et il est venu comme si c’était son garde du corps. Il parle, il insulte tout le monde. Je ne comprends pas le mec… C’est pour ça que je lui ai demandé qui il était. »