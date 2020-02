PSG : Angel Di Maria a secoué le vestiaire après Dortmund (1-2)

true

Depuis mardi soir et la défaite 2-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund, c’est un peu la soupe à la grimace et le feu du côté du Paris Saint-Germain. Les polémiques se sont d’ailleurs multipliés à mesure que le vestiaire s’est désolidarisé des choix tactiques de Thomas Tuchel (ce fameux 3-4-3 qui fait tant parler).

D’Icardi à Neymar, c’était tendu

« Foot Mercato » a raconté l’ambiance au sein du vestiaire du PSG après le match. Une ambiance lourde et tendue. En plus d’un Mauro Icardi fâché par sa non-titularisation et qui ruminait encore de son côté après la rencontre, plusieurs cadres étaient très énervés. Ce fut notamment le cas de Neymar, qui a fait face aux micros pour se plaindre de la gestion trop précautionneuse dont il faisait l’objet. Thiago Silva, Marquinhos et Leonardo auraient également pris la parole dans ce moment de tension… Ainsi qu’un leader inattendu.

Di Maria, une attitude de patron ?

En effet, selon le journaliste Abdellah Boulma, Angel Di Maria s’est aussi exprimé face au groupe dans les vestiaires du Signal Iduna Park. Même s’il a raté son match comme beaucoup de ses partenaires et a été un peu décontenancé par les choix tactiques de Thomas Tuchel, l’Argentin s’est fendu d’un discours très positif qui a galvanisé ses partenaires. Loin de tomber dans la sinistrose ambiante, Fideo leur a rappelé que la qualification était encore possible. L’émergence d’un patron discret ?