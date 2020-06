PSG : Aouchiche absent de la reprise, une première galère pour Tuchel 

true

Sur le départ du PSG, Adil Aouchiche (17 ans) est bel et bien absent de la reprise de l’entraînement ce lundi. De son côté, Thomas Tuchel est confronté à une première galère.

Le cas Adil Aouchiche n’a pas fini de faire jaser au PSG. Ce week-end, RMC Sport a ainsi assuré que le milieu offensif de 17 ans avait indiqué à Leonardo en personne son envie de quitter le club de la capitale. Pour mettre ses menaces à exécution, et comme cel était pressenti, l’intéressé ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement ce lundi.

« Il a averti ses dirigeants qu’il n’envisageait pas de signer son premier contrat professionnel au PSG, a expliqué Le Progrès dans son édition du jour. Le milieu de terrain offensif, qui a visité les installations de L’Etrat le 29 mai dernier, est sollicité notamment par des clubs allemands comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. » En plus de devoir gérer le cas Aouchiche, sans parler des autres dossiers chauds du mercato, Leonardo et Thomas Tuchel pourraient aussi être fauchés par des pépins physiques en raison du calendrier très chargé du PSG pour les semaines à venir.

« Bosser avec trop d’intensité pourrait cramer les joueurs »

« Ce qui va être dur, ça va être de réhabituer le corps à travailler en intensité, avec des répétitions d’efforts à haut niveau, explique dans L’Équipe Xavier Frezza, préparateur physique de footballeurs professionnels. Ensuite, il faudra réhabituer le corps au terrain aussi. L’effort foot est très spécifique. Les corps ont été façonnés par rapport à l’utilisation du ballon, c’est quelque chose que tu perds vite. La difficulté, comme souvent, ça va être de trouver un équilibre. Bosser avec trop d’intensité pourrait cramer les joueurs (…) Certaines équipes vont se “manger” 15 matches en un mois et demi. Elles vont arriver sur les rotules. Elles vont avoir deux ou trois semaines de préparation ensuite, il va falloir gérer ça. Il va falloir qu’elles récupèrent tout en gardant le rythme parce qu’il y a des échéances capitales derrière, ce ne sera pas évident à gérer non plus. Par rapport au PSG, le seul avantage, c’est qu’elles auront plus d’automatismes. »