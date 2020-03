PSG : après Dortmund, Daniel Riolo confirme une mauvaise nouvelle pour Thiago Silva

true

Si les joueurs du PSG ont bien fêté leur qualification pour les quarts de finale de la Champions League obtenue contre Dortmund, il en est qui pouvait enrager. En effet, Thiago Silva est passé par tous les états contre les Allemands. Dominé par Haaland au match aller, critiqué puis blessé, il a tout fait pour être rétabli pour le retour mais n’a pas été retenu par Thomas Tuchel.

Du coup, c’est des tribunes qu’il a assisté à la partie impeccable de la charnière Presnel Kimpembe-Marquinhos. De là à penser que le vent a tourné pour le Monstro de 35 ans, en fin de contrat en juin et que Leonardo n’acceptera de prolonger que s’il baisse son énorme salaire, il y a un pas que Daniel Riolo s’est empressé de franchir.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Savoir que Marquinhos et Kimpembe forment la meilleure charnière, on le savait. C’est cruel pour Thiago Silva, mais la meilleure place pour le capitaine du club, c’est sur le banc à encourager l’équipe. Marquinhos est, désormais, le vrai capitaine. C’est lui qui donnait de la voix et faisait tout pour faire remonter le bloc équipe. »