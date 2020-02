PSG : après la sortie tendue de Mbappé, un autre sujet sensible agace Tuchel

true

Le lot d’un club médiatique comme le PSG est de pouvoir se créer des problèmes après une performance sportive proche de la perfection. La sortie tendue de Kylian Mbappé a suscité de vives réactions, y compris celles de son coach, après la rencontre.

Mais Thomas Tuchel n’en avait pas que contre Mbappé puisqu’un autre sujet important le titille : l’anniversaire de Neymar. Une fête organisée ce dimanche soir, deux jours avant un match à Nantes, fait jaser. Et le coach allemand n’a pas caché ses réserves sur le sujet. « Je ne vais pas dire si je serai présent. La « Party » de Ney, c’est une distraction, c’est clair. Je vais toujours protéger mes joueurs parce que ce sont mes joueurs et je les aime beaucoup. Je préfère parler à l’intérieur si on a des choses dures et critiques à dire, je préfère le faire à entre nous. La sortie de Kylian aujourd’hui ou l’anniversaire de Ney, ce sont des distractions parce que ça donne l’image que nous ne sommes pas sérieux », a d’abord lâché le coach parisien.

Par la suite, Thomas Tuchel a néanmoins essayé de dédramatiser la polémique, reconnaissant toutefois qu’il aurait été préférable de ne pas donner le bâton pour se faire battre… « On peut avoir l’image que nous ne sommes pas professionnels. Je pense que les choses ne sont pas noires ou blanches. Il y a beaucoup de façon d’écrire entre noir et blanc. Je sais que tout le monde aime parler en noir et blanc et c’est un peu dommage. Ça donne l’impression que nous ne sommes pas concentrés et professionnels à 100 %. C’est un peu dommage mais je ne veux pas trop en parler. Les choses deviennent importantes parce qu’on en parle beaucoup », a conclu Tuchel.