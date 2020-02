PSG – MHSC (5-0) : le coup de sang de Mbappé ne passe pas, Neymar était aussi en colère

false

Kylian Mbappé et Neymar sont aussi forts qu’ils ont du caractère. A l’occasion du match face au MHSC ce samedi, les deux stars du PSG l’ont encore démontré. Cela avait commencé à la pause avec un Neymar très remonté contre l’arbitre. Sanctionné d’un carton jaune pour contestation (38e), le Brésilien n’a pas digéré qu’un coup d’Arnaud Souquet sur sa cheville ne soit pas sanctionné avant la pause.

« Ney » a eu peur et il s’en est ému auprès du 4e arbitre. La réponse de l’ascesseur, lui demandant de « parler français » lui ayant déplu, l’ancien joueur du FC Barcelone a laissé exploser sa colère dans les couloirs du Parc des Princes. Il lui a fallu les 15 minutes de la pause pour se calmer.

Mbappé frustré d’avoir été remplacé

Autre « affaire » de la soirée : celle concernant Kylian Mbappé, très mécontent d’avoir été remplacé à la 68e minute et qui a passé sa mauvaise humeur à l’occasion d’un échange surréaliste avec son coach Thomas Tuchel, qu’il essaie à plusieurs reprises d’esquiver. Une attitude inappropriée pour Pierre Ménès, qui parle d’une « réaction nulle » de la part du Champion du Monde.

Au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre, Angel Di Maria se voulait plus nuancé mais il n’a quand même pas manqué de reprendre son comparse :« C’est difficile. Personne ne veut sortir et tout le monde veut jouer, c’est normal. Kylian était l’attaquant que l’entraîneur voulait sortir. Quel que soit l’attaquant que l’entraîneur veut sortir, c’est difficile parfois mais il faut le comprendre car il y a d’autres joueurs qui veulent entrer. Il faut le comprendre parfois ».

Belle victoire d’un PSG appliqué et constant. Réaction nulle de Mbappe à sa sortie. Quand à Montpellier y a rien à dire devant tant de tristesse et de fautes inutiles. Ça valait le coup de la ramener dans la semaine — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 1, 2020

Tuchel attristé de la situation…

Thomas Tuchel était lui aussi vexé et l’a fait savoir face aux micros. D’abord pour Canal+ : « Des choses arrivent, c’est acceptable, c’est pas bien, parce que… oui c’est pas bien, mais d’un autre côté c’est pas trop… ce sont des choses… mais nous sommes une équipe et on doit respecter », a-t-il balbutié. Puis en conférence de presse : « Je ne suis pas en colère, je suis triste de cette chose-là, parce que ce n’est pas nécessaire. Je lui ai expliqué pourquoi on a fait ça. Mais ça va rester comme ça: je vais décider, toujours, des choses sportivement. On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde ».