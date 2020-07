PSG – ASSE (1-0) : le coup de gueule de Tuchel contre l’agressivité des Verts et l’arbitre

true

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, n’a pas caché son mécontentement après la finale pourtant gagnée face à l’ASSE (1-0).

A voir la tête de Thomas Tuchel en conférence de presse d’après match, difficile de croire que le PSG vient de remporter la Coupe de France face à l’ASSE. « Inquiet » pour Kylian Mbappé qui doit passer des examens dans la nuit, le coach allemand s’est présenté avec beaucoup d’agacement vis-à-vis de l’agressivité selon lui mal placée des Verts.

Déplorant la blessure de Mbappé mais aussi de Thilo Kehrer durant cette finale, le coach du PSG a pointé du doigt le comportement de l’ASSE. « Bien sûr que je suis inquiet. Ça fait trois rouges en trois matches pour Saint-Etienne contre nous. Toujours après 30 minutes, ce n’est pas une question de fatigue… On a tous vu ce qu’ils ont fait », a regretté Tuchel.

Par ailleurs, le technicien allemand n’a pas non plus aimé la manière dont l’arbitre a géré ces situations. « On a pas assez été protégé par l’arbitre. Ça a commencé par la faute contre Neymar… Les gens sont là pour regarder des joueurs. Il faut protéger tous les joueurs, pas seulement ceux du PSG. Et ce n’était pas comme ça ce soir. Sur l’action de Perrin, il prend un carton jaune, et on en prend trois pour que l’arbitre change finalement d’avis. Je suis très surpris. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour nous », a déploré le coach parisien.