PSG, ASSE – Mercato : la dédicace cocasse d’Aouchiche pour deux signatures parisiennes

Adil Aouchiche, le milieu de terrain du PSG fortement convoité par l’ASSE, garde un œil très intéressé sur ce qui se passe à Paris.

Dans quelques jours ou quelques semaines, on devrait en savoir plus sur l’avenir d’Adil Aouchiche. Le milieu de terrain de 17 ans a refusé de passer pro avec le PSG et l’ASSE compte bien au profiter. Claude Puel en a fait sa priorité mais pour le moment, rien ne dit que les Verts emporteront la mise dans ce dossier symbole du nouveau projet du coach stéphanois.

En attendant, Adil Aouchiche semble de son côté avoir un œil toujours très attentif sur ce qui se passe du côté de Paris. Et notamment chez ses anciens partenaires chez les jeunes. Ces dernières heures, l’attaquant Kenny Nagera et le latéral gauche Teddy Alloh ont tous deux signé leur premier bail professionnel avec le PSG. Et Aouchiche n’a pas manqué de féliciter ses deux anciens partenaires.

Avec deux stories Instagram relayées par CulturePSG, le milieu parisien a rendu hommage aux deux joueurs… pour avoir concrétisé ce que lui n’a pas accepté avec le PSG. Une situation plutôt cocasse que n’ont pas manqué de relever les supporters sur les réseaux sociaux.