PSG – Atalanta Bergame : Paris va défier le « FC Nantes de Suaudeau »

Pour Ousmane Dabo, le PSG aurait tort de prendre à la légère son quart de finale face à l’Atalanta Bergame. Un des pires adversaires pour Paris selon lui.

Si, pour beaucoup, le Paris Saint-Germain a hérité du meilleur tirage possible en quart de finale du « final 8 » de la Ligue des Champions avec l’Atalanta Bergame, ce n’est clairement pas l’avis de l’ancien joueur Ousmane Dabo, passé par le club transalpin au début des années 2000 et qui voit cette opposition comme coriace pour les hommes de Thomas Tuchel.

« Ce n’est pas un bon tirage pour Paris », explique Dabo au « Parisien » : « L’Atalanta est dans une forme incroyable. C’est une équipe qui court énormément et met une grosse intensité dans son jeu. Les joueurs sont parfois six dans la surface adverse, et jouent une forme de football total. C’est vraiment impressionnant (…) Pour moi, c’est un des pires adversaires pour le PSG. Il faut que les gens en aient conscience, et qu’ils ne se fient pas aux noms des joueurs peu connus ».

Et l’ancien milieu de terrain lâche la comparaison qui tue : « C’est un club formateur, très bien structuré, qui a sorti pas mal de talents depuis des décennies (…) On pourrait le comparer au FC Nantes à l’époque de Suaudeau ou aujourd’hui à Rennes ».