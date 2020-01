PSG : aucun retardataire hier pour la reprise de l’entraînement

false

Le PSG a repris l’entraînement en deux temps hier au Camp des Loges. Les joueurs européens ainsi que Marquinhos et Choupo Moting étaient présents le matin avant d’être rejoints plus tard dans l’après-midi par la colonie sud-américaine rentrée la veille (Neymar, Di Maria, Thiago Silva, Icardi) et Gueye.

Le staff du PSG avait préparé une reprise en douceur avec des exercices en salle, du footing, des ateliers avec ballon ou encore quelques tests physiques pour certains joueurs.

Reprise au PSG : Neymar et Cavani à l’heure, le groupe au complet https://t.co/fdsvysq7GK — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) January 2, 2020



Cette année, aucun retard, aucune absence à la reprise de l’entraînement n’est à déplorer. Voila de quoi faire plaisir à Thomas Tuchel et envisager une deuxième partie de saison idéale. Le premier rendez-vous aura lieu dimanche lors du 32e de finale de Coupe de France.