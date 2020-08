PSG, Bayern : la mise en garde des champions du monde français

false

Après avoir décroché la qualification en finale de la Ligue des Champions, les champions du monde français du Bayern Munich ont tenu à adresser un message au PSG.

PSG-Bayern Munich. Voici l’affiche de l’édition 2019-2020 de la finale de Ligue des Champions. L’issue de ce final 8 palpitant sera connu ce dimanche 23 août aux alentours de 22H45, voir plus si prolongation. Favori annoncé, le Bayern Munich assume ce rôle et compte bien le prouver. En tout les cas, les hostilités ont d’ores et déjà été lancés par les champions du monde français.

« Le PSG a une équipe très complète, mais nous aussi. On n’a pas à avoir peur de Paris, on sait qu’on est une grande équipe, on le montre à travers nos performances. On est serein, on va se préparer pour gagner dimanche. Personne ne nous fait peur, nous sommes le Bayern Munich. On a fait une très grosse saison, il faut la concrétiser en gagnant cette Ligue des champions. Ce serait très beau », a lancé Benjamin Pavard au micro de RMC Sport.

Son coéquipier Kingsley Coman lui a emboîté le pas, lui qui a été formé au Paris SG. « On va presser comme d’habitude. Le Barça aime garder la balle, on l’a pressé. Si le PSG veut garder la balle, on va presser. J’espère qu’on va gagner. Il n’y aura pas de Paris ou pas. Mon coeur est 100% Bayern. Ce sera un gros match, il y a beaucoup de grands noms et j’espère qu’il y aura beaucoup de spectacle », a-t-il lâché. Le PSG est prévenu.