PSG – Borussia Dortmund (2-0) : les Parisiens ont volontairement pourri le match !

L’embrouille entre Neymar et Emre Can à l’origine de l’exclusion de l’Allemand lors de PSG – Borussia Dortmund (2-0) a clairement été montée en épingle par les joueurs franciliens.

Désireux de ne plus passer pour les losers en Coupe d’Europe, les joueurs du Paris Saint-Germain ont fait preuve d’une solidarité rare pour éliminer le Borussia Dortmund (2-0) mercredi en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un réel changement d’état d’esprit au sein de l’effectif de Thomas Tuchel sur lequel « Le Parisien » revient dans son édition du jour.

Le quotidien francilien note quelques anecdotes savoureuses sur la manière dont s’est construit ce succès depuis le fameux anniversaire du trio Icardi – Cavani – Di Maria jusqu’à la naissance d’un collectif hier face à Dortmund. Une solidarité née de plusieurs rassemblements des joueurs depuis l’échec du match aller.

Emre Can était visé par la cabale

On y apprend aussi que les joueurs du PSG ont tout fait pour faire dégoupiller les Allemands et provoquer l’exclusion d’Emre Can en fin de partie. Ainsi, Idrissa Gueye, qui était carbonisé physiquement, aurait fait passer la consigne à certains partenaires de faire durer l’embrouille entre Neymar et l’ancien joueur de la Juventus : « Les gars, faites durer, je n’ai plus rien dans les jambes », aurait lâché le Sénégalais.

Brillant lors du match aller, Can était d’ailleurs clairement dans le viseur du vestiaire. Absent lors du match aller, Léandro Paredes avait bien noté que l’ancien joueur de Liverpool avait enchaîné les tampons d’intimidations au Signal Iduna Park lors du match aller. L’Argentin avait prémédité d’user du même vice : « On fait pareil. Je m’occupe de Can d’entrée », aurait-il fait savoir, envoyant une semelle sur Emre Can après moins de cinq minutes de jeu.