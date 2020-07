PSG : ça se confirme, le Qatar veut torpiller le projet de rachat de l’OM

true

Il se confirme que l’émir du Qatar n’a aucune envie de voir l’Arabie Saoudite, son ennemi régional, débarquer dans l’actionnariat de l’OM.

Alors que Mourad Boudjellal a confirmé être en négociations pour le rachat de l’Olympique de Marseille, le PSG s’intéresse de près à la destinée de son plus grand adversaire. Et pour cause, le Qatar, propriétaire du club de la capitale, n’a aucune envie de voir débarquer en L1 un projet porté par des fonds venant de ses ennemis de l’Arabie Saoudite.

Interrogé par Le Parisien, le directeur de l’ONG FairSquare Projetcs, Nicholas McGeehan, a expliqué : « L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont coupé leurs relations diplomatiques avec le Qatar, principalement pour des divergences politiques à propos de leur vision sur la manière dont le Moyen-Orient devrait être gouverné. Il y a aussi un réel antagonisme personnel entre les monarques. Ils ne s’aiment pas ».

« Le football est devenu un terrain de bataille pour exprimer cette rivalité. Le PSG est un joyau de la couronne pour le Qatar et le pays utilise ce club de manière très efficace au niveau politique. La dernière chose qu’il veut, c’est voir leur plus grand club rival racheté par leur plus grand pays rival. »