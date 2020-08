PSG : Cavani déplore le manque de classe des dirigeants parisiens

true

Dans les médias uruguayens, Edinson Cavani a épinglé le PSG pour avoir l’avoir oublié dans le photo-montage de son 50e anniversaire.

Edinson Cavani a est revenu sur son départ du PSG et sur sa situation ce week-end, en Uruguay, et l’attaquant a notamment fait comprendre qu’il n’avait pas apprécié son absence du récent photo-montage du PSG pour célébrer le 50e anniversaire du club.

Le Matador avait a été étrangement oublié sur le visuel, où l’on pouvait voir Safet Susic, George Weah, Raï, Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, ou encore Kylian Mbappé, Neymar et Thiago Silva. Et ce alors qu’il est pourtant le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Un « oubli » qu’il a déploré.

« Le PSG? Ce fut une très belle étape, sept années incroyables, a t-il confié dans des propos rapportés par Sport. Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent… »

A 33 ans, Cavani, en fin de contrat, avait refusé de prolongé pour participer au Final 8 de C1 avec le PSG. Il est attendu au Benfica Lisbonne. Ce qui semble expliquer le fameux « oubli »…