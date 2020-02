PSG : Cavani ou Icardi, la franche mise au point de Tuchel

true

Un problème de riches, sans doute. Propre aux rares entraîneurs, en Europe, disposant de plusieurs gâchettes offensives dignes de ce nom. C’est le cas, et depuis longtemps, au PSG qui, comme vous le savez, a le choix entre Mauro Icardi, Edinson Cavani ou même Kylian Mbappé pour animer l’attaque.

Le Français faisant figure d’intouchable, l’Argentin et l’Uruguayen se disputent la même place. Dévolue plusieurs semaines durant à Icardi avant qu’El Matador (re)marque des points auprès de son entraîneur. Justement, Thomas Tuchel a été interrogé à ce sujet, en conférence de presse avant le match face à Dijon, demain. Et le technicien allemand avait des choses à dire.

« La concurrence ? Au début, vous me posiez toujours la mêmes question au sujet de Cavani : pourquoi était-il sur le banc ? Et pourquoi Icardi jouait ? Et bien parce qu’il avait marqué des buts. La, on a changé car on a confiance en tous les joueurs et également en Edi. Il a beaucoup apporté avec des buts, puis avec des passes décisives. Avec les attaquants, c’est comme ça. Quand ils marquent et sont décisifs, ils restent sur le terrain, c’est clair. »

A noter que pour le match de demain, contre le DFCO, Tuchel devra faire sans Thiago Silva, Herrera, Dagba et Choupo-Moting, forfaits. Neymar et Verratti, eux, sont suspendus.