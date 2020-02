PSG : le 200e but d’Edinson Cavani comme vous ne l’avez pas encore lu

true

Les Girondins de Bordeaux resteront donc, à jamais, un adversaire pas comme les autres pour Edinson Cavani. Car, dimanche dernier, au Parc des Princes, c’est face à cette équipe qu’Edinson Cavani, l’attaquant du PSG, a marqué son 200e but sous le maillot parisien.

Un chiffre impressionnant pour un moment fort, partagé au coup de sifflet final avec les (autres) joueurs de Thomas Tuchel et les supporters parisiens. Cavani, d’ailleurs, avait déjà été prévenu du nom du passeur décisif lors de sa 200ème réalisation.

Et c’est Angel Di Maria qui raconte l’anecdote, au travers d’un entretien accordé au site officiel du club.

« C’est une action qui me caractérise vraiment : avoir le ballon et de rentrer à l’intérieur. Edi est un attaquant très expérimenté, avec beaucoup de qualités. Il cherche beaucoup le premier poteau, et sait utiliser les diagonales. Quand je contrôle le ballon, je le vois faire l’appel et je lui ai donné ce ballon dans le bon timing. Quelques jours auparavant, je l’avais prévenu… je lui avais dit que j’allais être celui qui lui donnerait la passe décisive de son 200e but. C’est arrivé, et j’en suis très heureux pour lui. »