PSG : Cavani ou Icardi, Marquinhos, Paredes…ce consultant n’a aucun doute

Bientôt le 8e de finale retour de la Ligue des Champions pour le PSG. Avec une défaite (1-2) à l’aller à oublier et une victoire impérative au Parc des Princes, sous peine de connaître une énième crise.

Montré du doigt pour ses choix sur le terrain de Dortmund, et surtout pour sa manque de réactivité au cours de la rencontre, l’entraîneur parisien, Thomas Tuchel, va devoir, une fois encore, effectuer des choix cornéliens.

Cavani ou Icardi devant, à quelle place faire évoluer Marquinhos, faire rentrer Thiago Silva après sa blessure, les options sont nombreuses. Pas pour Mickaël Landreau, ancien portier du club et désormais consultant pour Canal Plus. Sur le plateau du CFC, hier soir, ce dernier n’a guère laissé de solutions à Tuchel. Propos retranscrits par le site canalsupporters.

« Cavani, c’est un top buteur, le meilleur buteur de l’histoire du club, mais je ne comprends pas qu’on se pose la question entre lui et Icardi. Icardi fait les courses pour le collectif, pas les mêmes que Cavani, mais pour tout le temps gêner la défense adverse. Icardi est très complémentaire des autres. Et en plus à chaque occasion, c’est quasiment but. Pour moi, il n’y a pas photo et je ne comprends même pas qu’on se pose la question. D’ailleurs la meilleure période du PSG a été en 4-4-2 avec Icardi en pointe.

Marquinhos ? On fait trop d’essais. Il faut qu’il joue derrière, qu’on le stabilise. Il faut mettre Paredes et Gueye dans l’entre-jeu. Kouassi derrière en Ligue des champions, c’est impossible. Paredes c’est quand même solide. Un retour de Thiago Silva pour Dortmund ? Entre l’incertitude de ses matches et sa blessure, je m’appuierais plus sur une autre solution.”