PSG : ce club que Di Maria ne peut plus encadrer

Troisième gardien du PSG, Marcin Bulka a trouvé le moyen de faire parler de lui cette semaine alors que ça ne risquait pas de lui arriver sur le terrain, où Keylor Navas est intouchable. Interviewé par la chaîne YouTube polonaise Foot Truck, le joueur de 20 ans a livré quelques secrets de vestiaire.

On y apprend notamment qu’Eden Hazard, qu’il a connu à Chelsea, aime un peu trop les pizzas et que Thibault Courtois ne sait pas se remettre en cause. Concernant le PSG, Bulka assure qu’Angel Di Maria est complètement toqué et que, surtout, il déteste Manchester United, où il a fait un passage éclair en 2014/15.

« Di Maria déteste Manchester United. Il n’a aucun bon souvenir de son passage là-bas. D’ailleurs, quand une information concernant Manchester United passe à la télévision, il change immédiatement de chaîne. » Après une victoire en C1 avec le Real Madrid et une Coupe du monde 2014 de feu avec l’Argentine, Di Maria était attendu comme le messie à Old Trafford. Mais son jeu tout en finesse s’était heurté à celui, plutôt virile de la Premier League ainsi qu’aux méthodes cassantes de Louis van Gaal. Un mauvais souvenir, donc…