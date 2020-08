PSG : Choupo-Moting avait senti venir son miracle face à l’Atalanta (2-1)

false

Homme de la fin de rencontre lors de la victoire du PSG contre l’Atalanta (2-1), Eric-Maxim Choupo-Moting ne peut que savourer.

Le scénario de la victoire du PSG face à l’Atalanta Bergame (2-1) a été fou et cela s’est matérialisé par l’entrée d’Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant parisien, qui n’était même pas dans la liste parisienne pour la Ligue des champions en mars dernier, a créé le décalage sur l’égalisation avant d’inscrire le but de la victoire.

Une énorme surprise que l’attaquant a commenté sur les réseaux du PSG. « Franchement, c’était juste de la joie. C’étaient des émotions incroyables. Comme c’était la fin de match, je me suis dit que ça pouvait être le but de la victoire. En plus, c’était un match et une victoire historique pour les 50 ans du club », estime Choupo-Moting, bien conscient d’avoir écrit un bout d’histoire du club. « Depuis 25 ans, le PSG n’a pas été en demi-finale de C1 donc c’est quelque chose de spécial. Donc en ce terme, c’est le but le plus important de ma carrière ».

🆒💬😄 #Ask Notre 𝙲𝚑𝚘𝚞𝚙𝚘 a répondu à vos questions ! Sa réaction après son but ⚽️

La signification de #CaDonne 👍 pic.twitter.com/uWOY0Lpawm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2020

Et visiblement, le scénario n’était pas une totale surprise pour « Choupo ». Car ce dernier assure qu’il était très confiant sur sa capacité à faire basculer la rencontre dans le bon sens. « Franchement, quand je suis entré je me suis dit que je voulais apporter quelque chose à l’équipe. J’avais confiance en moi-même et en l’équipe. Je me sentais très bien pendant toute la préparation », assure l’attaquant parisien.