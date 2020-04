PSG : coéquipiers, anxiété, terrain…Neymar donne de ses nouvelles

false

Au travers d’un communiqué de presse, le Brésilien du PSG, Neymar, a donné de ses nouvelles. Il est pressé de retrouver les terrains.

Loin des yeux, mais pas du coeur. C’est donc depuis le Brésil, où il se trouve, que Neymar, le milieu de terrain du PSG, a donné de ses nouvelles. Son statut de star oblige, le Ney n’a pas donné d’interview, mais a fait passer un court message via son agence de communication.

L’occasion, pour lui, d’évoquer ses partenaires et la reprise attendue de la Ligue 1. « Ne pas savoir quand revenir me donne de l’anxiété. J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J’espère que la décision sera connue bientôt. »