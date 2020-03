true

Actuellement au Brésil où il vit son confinement, Neymar Jr s’est adonné à une salve d’applaudissements pour les soigneurs en première ligne face au Coronavirus.

Si Neymar Jr a choisi de se réfugier au Brésil pour faire face à la pandémie de coronavirus, l’attaquant du PSG a montré qu’il restait très concerné sur les causes chères aux Français face à cette grave crise sanitaire. Notamment sur le soutien réservé au personnel soignant des hôpitaux à travers le monde.

A 20 heures, heure locale au Brésil, Neymar s’est filmé sur Instagram en train d’applaudir les soignants du covid-19. « Une salve d’applaudissements à tous les professionnels de la santé. Merci de risquer leur vie », a-t-il écrit, accompagnant par la pensée ces millions de Français à leur fenêtre chaque soir durant le confinement.

Depuis le Brésil, où il vit son confinement plus proche de ses siens, Neymar respecte scrupuleusement les recommandations du PSG en matière d’exercices physiques et envoie chaque jour ses données GPS aux préparateurs physiques. Comme l’a expliqué l’entourage du joueur à « Globoesporte », Neymar s’est – dans un premier temps – rendu dans sa résidence très surveillée de Mangaratiba et devrait rejoindre d’ici quelques jours un autre de ses pieds à terre au pays à Guaruja.