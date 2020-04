PSG – coronavirus : Keylor Navas se mobilise au Costa Rica

true

Le portier du PSG Keylor Navas, rentré au Costa Rica pour le confinement, vient de faire un joli geste pour son pays.

A l’instar de la quasi totalité des joueurs sud-américains du PSG, à l’exception d’Angel Di Maria, Keylor Navas est rentré chez lui depuis le début du confinement lié à la crise sanitaire. Et comme d’autres stars du ballon d’or, le portier n’oublie pas d’agir pour aider les plus fragiles durant la pandémie de Covid-19.

One more day 💪🏽 keep strong and stay safe 🙏🏽 pic.twitter.com/3vu0lNsfRD — Neymar Jr (@neymarjr) April 21, 2020

Navas a en effet lancé une opération “paniers de l’espoir” avec son épouse Andrea Salas dont le but est de nourrir des personnes en difficulté. 3700 familles vont bénéficier de cette opération. Navas explique dans un message vidéo qu’il n’attend plus que l’autorisation du gouvernement pour pouvoir distribuer ces paniers de nourriture, et il adresse ses remerciements à ceux qui ont contribué au projet.