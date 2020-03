PSG – Coronavirus : le CUP lance une cagnotte de soutien aux hôpitaux parisiens

true

Très belle initiative des supporters du PSG, qui lancent ce lundi une cagnotte pour aider les hôpitaux de la capitale dans leur lutte contre le Covid-19.

Les supporters du PSG, plus précisément le Collectif Ultras Paris (CUP), qui avait déployé la semaine passé une banderole de soutien aux personnels soignants, en première ligne durant la pandémie du Coronavirus, a décidé de venir en aide aux hôpitaux de Paris en lançant une cagnotte.

Dans un communiqué, le CUP explique : “Notre ville et l’ensemble de notre région sont très touchés par le Covid-19. Les jours et les semaines à venir seront très difficiles pour les établissements de santé. Nous Collectif Ultras Paris, par le biais de notre branche “solidarité” continuons à organiser des maraudes pour aider les personnes les plus démunies. Mais nous nous devons d’en faire plus. Depuis trop longtemps, les personnels soignants de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et des hôpitaux d’Ile-de-France souffrent de conditions de travail déplorables. En cette période de pandémie, nous voulons leur apporter, avec nos moyens, tout le soutien et la force qu’ils méritent.Ils sacrifient leurs quotidiens et risquent leurs vies pour sauver les nôtres. Nous mettons donc en ligne une cagnotte.“

Mise en place d’une cagnotte afin de venir en aide aux hôpitaux parisiens. https://t.co/pwd35DpfWi On vous le redis ce virus n’est pas un jeu.#COVID19 #EnsemblesRestonsChezNous pic.twitter.com/PAYyk0thCT — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 23, 2020

Cette cagnotte est à retrouver sur le site du CUP ou son Twitter.