PSG – Coronavirus : Madame Thiago Silva s’explique sur le départ

L’épouse de Thiago Silva, le défenseur central du PSG, a expliqué sur les réseaux sociaux pourquoi la famille, au grand complet, a quitté Paris en plein coronavirus.

Autant être clair, le propos, tenu par Madame Thiago Silva sur son compte instagram, fait (beaucoup) réagir. Car selon l’épouse du défenseur central du PSG, retournée avec sa famille au Brésil depuis deux jours, le départ de Paris est lié à la…nourriture !

Isabelle Silva : « On a décidé de partir car la situation à Paris était vraiment triste. Je n’ai pas pu stocker de choses, je ne trouvais plus rien dans les marchés. On a pris un vol pour le Brésil car ici j’ai pu trouver des denrées au supermarché, et on a plus d’options pour rester à la maison avec les enfants, ici on a la piscine. »

On ne sait toujours pas si Neymar, lui-aussi reparti dans son pays d’origine, a quitté Paris pour la même raison…