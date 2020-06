PSG : coup de gueule et prise de position étonnante dans le dossier Thiago Silva

false

Bernard Pivot, ancien présentateur de l’émission Apostrophes, n’a pas apprécié que Thiago Silva, le défenseur du PSG, ne soit pas prolongé par le club.

Le football mène décidément à tout. Et même si son amour du football, et notamment des Verts de l’ASSE, n’était pas un secret, on n’imaginait pas Bernard Pivot, légendaire présentateur de l’émission Apostrophes, au fait de l’actualité mercato du PSG. Et pourtant !

Sur son compte twitter, il y a quelques heures seulement, Pivot a tenu à commenter le départ de Thiago Silva qui, pour rappel, ne sera pas prolongé par la direction du club parisien. Un joueur brésilien qui, comme on vous le disait sur notre site, pourrait assez vite rebondir du côté d’Everton lors de ce mercato.

« Un ballon de football n’aura jamais la forme d’un cœur. »

En attendant, Pivot a frappé fort. Tel un expert des mots. « Tiago Silva,capitaine du PSG, le plus élégant, le plus sûr, le plus infranchissable défenseur de l’équipe , l’un des joueurs les plus aimés du public, est viré. On lui reproche des matchs où il a été un peu moins bon. Un ballon de football n’aura jamais la forme d’un cœur. »