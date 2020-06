PSG – Mercato : Thiago Silva déjà attendu ailleurs

false

Selon le quotidien anglais, The Daily Mail, le défenseur brésilien du PSG, Thaigo Silva, serait désormais suivi par les Anglais d’Everton !

En matière de mercato, tout va très vite. Et notamment au sujet des joueurs majeurs des différents championnats européens. Ainsi, Thiago Silva, le défenseur central du PSG, qui ne sera pas conservé la saison prochaine par le club de la capitale comme on l’a appris hier, aurait déjà un plan B !

En effet, et c’est une information récente du tabloïd anglais, The Daily Mail, Everton, dirigé depuis quelques mois par un certain Carlo Ancelotti, suivrait Silva avec une grande attention. Thiago Silva connaît bien Ancelotti pour avoir été sous ses ordres à Paris. Autre avantage, pour tout club désireux de recruter le Brésilien, aucune indemnité de transfert à débourser.