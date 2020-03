PSG : Daniel Riolo balance un nouveau scoop sur Meunier !

true

Thomas Meunier du PSG au Borussia Dortmund, ce serait fait selon Daniel Riolo. Selon Jérôme Rothen aussi. Mais le journaliste de RMC en a remis une couche hier en expliquant que le Belge, suspendu lors du match retour des 8e de finale de Ligue des champions pour avoir été averti à l’aller, en Allemagne, savait pertinemment qu’il était sous la menace d’une suspension, contrairement à ses dires.

“Meunier ? Il n’a plus la tête au PSG puisqu’il a signé à Dortmund !, explique Riolo. J’annonce ça comme une information ? Oui, parce que c’est le cas ! À partir du moment où il a mal pris d’avoir été tricard, derrière on ne peut pas dire qu’il ait manifesté un esprit exemplaire. L’histoire du carton jaune à Dortmund c’était du pipeau, il le savait qu’il en avait un ! À part si Kehrer se blesse, on ne reverra plus beaucoup Meunier cette saison. »