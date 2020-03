PSG : d’autres que Neymar et Thiago Silva ont fui Paris et le coronavirus !

true

Entre lundi et mardi, Neymar Jr et Thiago Silva ont quitté la France en catimini pour fuir le coronavirus et mieux vivre leur confinement au Brésil où ils ont été placés en quarantaine dès leur arrivée. Le numéro 10 a choisi de rejoindre, avec son staff rapproché, l’une de ses résidences secondaires tenues secrètes pour éviter la venue de badauds et de journalistes, alors que son capitaine a opté pour un départ familial quelques heures seulement après l’annonce du confinement général décrété par Emmanuel Macron.

Le PSG n’a pas interdit cette migration massive

Si l’on en croit le « Parisien », cette décision, qui a d’abord été démentie par le club, n’a pas été validée … Ni interdite par le PSG. « Le PSG a échangé avec ses joueurs mais ne leur a donné ni autorisation ni interdiction de voyager. De prime abord, il était plus facile de voir toutes ses ouailles à proximité. Mais la durée du confinement, que les dirigeans imaginent se prolonger plusieurs semaines, incite à comprendre la volonté des joueurs ».

D’ailleurs, si les cas de Neymar et Thiago Silva font beaucoup parler, ce ne sont pas les seuls migrants de l’effectif du PSG. Le néerlandais Mitchel Bakker, 19 ans et célibataire, a fait le choix de rentrer dans sa famille aux Pays-Bas. S’il n’a pas confirmation officielle du joueur lui-même, le PSG juge également très probable le départ d’Edinson Cavani en Uruguay.