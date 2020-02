PSG : de nouvelles crispations pour Al-Khelaïfi avec Neymar ?

true

Neymar est encore sur le devant de la scène au PSG. Suspendu un match pour son carton rouge contre les Girondins de Bordeaux (4-3), l’attaquant brésilien est au centre des discussions pour les JO (le tournoi de football démarre le 22 juillet et s’achève le 8 août).

Selon UOL Esporte et Globoesporte, la Fédération brésilienne a déjà démarré les négociations avec le PSG pour pouvoir libérer son numéro 10 à cette période… en plus de la Copa América ! Les discussions s’annoncent tendues et serrées. Contrairement à l’Euro et à la Copa América, les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs aux Jeux Olympiques.

Neymar aux JO en plus de la Copa América ?

Lorsque Neymar avait disputé et gagné les JO de Rio en 2016, la Fédération brésilienne avait dealé avec le FC Barcelone qu’il ne dispute pas la Copa América. Neymar pourra-t-il disputer les deux compétitions estivales, sachant qu’un tel cas de figure entraînera une période de repos une fois la L1 démarrée ? La décision est aujourd’hui entre les mains de Nasser Al-Khelaïfi… qui a déjà hérité de la même patate chaude olympique avec Kylian Mbappé.