PSG : Deschamps connaît précisément les envies de Kylian Mbappé

Alors que Thomas Tuchel semble s’être résolu à aligner Kylian Mbappé comme attaquant axial au PSG, Didier Deschamps résiste toujours.

Depuis quelques semaines, Thomas Tuchel a choisi d’opter pour un 4-4-2 qui permet à Kylian Mbappé d’occuper la pointe de l’attaque du PSG. Un positionnement qui contratse avec celui de faux ailier droit en équipe de France.

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a évoqué son positionnement en équipe de France au micro de RMC. Et le coach français est bien conscient des envies du jeune prodige. « Il préfère être dans l’axe, ça je le sais. Il ne le revendique pas. Il peut jouer partout mais dans un système en 4-4-2 sur le côté il y a des efforts défensifs à faire ».

Pour Deschamps, l’association qu’il forme avec Icardi est aussi une clé de son positionnement, avec un petit bémol. « À Paris il est associé à Icardi et cela joue dans sa manière d’évoluer sur le terrain. Mais face à un bloc bas il n’aura pas beaucoup d’espaces et devra aussi être capable de jouer dos au but. Kylian Mbappé possède d’énormes qualités mais c’est d’abord une association », a conclu Deschamps.