PSG – Mercato : Leonardo a ciblé sa priorité hivernale, deux échanges envisagés

Alors que le Mercato hivernal se profile, le PSG devrait se renforcer à la marge. Mais le club de la capitale travaille déjà en ce sens.

Dans une dizaine de jours, le Mercato hivernal va ouvrir ses portes. Si certains clubs devraient être actifs, le PSG semble avoir des envies très ciblées. Comme l’explique RMC, les discussions pour la prolongation de Kylian Mbappé incitent à la prudence sur le plan financier.

Néanmoins, Leonardo aurait communiqué à ses réseaux une piste très claire : un milieu de terrain de grande taille pour apporter un peu plus de poids à l’entrejeu. Pour cette arrivée au milieu, RMC annonce que des discussions ont lieu avec Emre Can et le PSG serait prêt à proposer Leandro Paredes en échange. Une piste qui ne colle néanmoins pas tout à fait avec le profil voulu par Leonardo, Emre Can faisant « seulement » 1,84m.

Par ailleurs, le PSG pourrait bouger en défense au vu du probable départ de Thomas Meunier qui arrive en fin de contrat cet été. D’après le site de la radio, un échange avec le latéral turinois Mattia De Sciglio serait en négociations.