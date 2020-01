PSG : deux joueurs sont entrés dans l’Histoire contre Linas-Montlhéry (6-0)

true

Face à Linas-Montlhéry (6-0), le PSG n’a pas fait de détails hier pour son entrée en lice en Coupe de France, alors que Thomas Tuchel avait laissé au repos certaines de ses stars.

17 – Face à Linas-Montlhéry, Adil Aouchiche 🇫🇷 (17 ans et 174 jours) est devenu le 2e plus jeune buteur de l’histoire de Paris toutes compétitions confondues, seulement derrière Bartholomew Ogbeche (17 ans et 55 jours). Titi. 🐣 pic.twitter.com/qrhJyFT8EE — OptaJean (@OptaJean) January 6, 2020

Autre stat révélée par Opta : Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur parisien de l’Histoire en Coupe de France, avec 16 buts.