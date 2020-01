PSG – Mercato : le départ d’Edinson Cavani ne serait pas le seul à l’étude

true

Si l’on en croit la presse italienne, le latéral gauche du PSG, Layvin Kurzawa, pourrait prochainement changer d’air. Direction l’Italie et l’Inter Milan.

En ces temps de mercato d’hiver, et personne ne s’en étonnera, place aux différentes rumeurs. Plus ou moins fondées. Le PSG, qui contient dans son effectif une kyrielle de stars, est bien entendu concerné par le phénomène. Y compris les joueurs qui apparaissent le plus souvent sur… le banc de touche.

Layvin Kurzawa en fait partie, lui qui ne bénéficie pas de la confiance de son entraîneur (11 rencontres toutes compétitions confondues cette saison), Thomas Tuchel, et qui surtout, est en fin de contrat dans quelques mois. Pour le club de la capitale, la bonne affaire serait donc de prendre un risque sportif (blessure d’un titulaire), mais dans le même temps de toucher quelques millions d’euros en se séparant du latéral dès le mercato d’hiver.

Un plan B devenu prioritaire ?

Si l’on en croit le média italien, Tuttosport, un club serait déjà sur les rangs : l’Inter Milan. Kurzawa serait à l’heure actuelle un plan B, rendu prioritaire par l’échec de supposées négociations avec le latéral des Blues de Chelsea, Marcos Alonso. A suivre.