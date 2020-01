PSG : Silva, Kimpembe et Diallo forfaits, risque de blessure, Neymar … Thomas Tuchel était en conf’

false

A la veille de la reprise de la compétition pour le Paris Saint Germain, Thomas Tuchel a rappelé les enjeux de ce 32e de finale de Coupe de France en conférence de presse. Voici ce qu’il faut en retenir.

Tuchel attend du sérieux et de l’implication

« Oui nous sommes les favoris. J’espère qu’on fera un match sérieux. J’attends qu’on gagne. J’ai retrouvé mes joueurs avec un très bon état d’esprit. »

Un adversaire difficile à étudier

« C’est difficile de trouver des vidéos de Linas mais on les respecte. Pour préparer il faut se concentrer sur nous, être sérieux. »

Sur la présence de Neymar

« Neymar peut jouer oui. Mais on n’a pas encore décidé. On le fera demain matin (dimanche). Pour le reste, on décidera après l’entraînement de cet après-midi qui jouera. Silva, Kimpembe et Diallo sont forfaits pour ce match contre Linas. »

Sur le risque de blessure

« On fait tout ce qui est possible pour protéger les joueurs. Honnêtement je pense que des blessures vont arriver parce que c’est toujours comme ça…Un bon terrain ? Je ne sais pas, je ne l’ai pas vu. Je ne pense pas que ce sera comme au Parc des Princes. J’espère que ça ne sera pas dangereux. Mais ce n’est pas grave. Il faut s’adapter. »