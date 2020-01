PSG : deux matches et deux valises contre le Borussia Dortmund ?

true

Le rendez-vous est déjà donné. Le 18 février, en Allemagne, et le 11 mars, en France, pour un attendu 8e de finale de la Ligue des Champions, PSG-Borussia Dortmund. Alors que le club de la capitale domine la Ligue 1 de la tête et des épaules, et que ses 4 fantastiques affolent les compteurs, certains observateurs abordent ce duel avec méfiance.

Ce n’est, de toute évidence, pas le cas de Willy Sagnol, ancien du Bayern Munich qui connaît bien la Bundesliga et qui officie désormais en qualité de consultant sur les ondes de RMC. Car selon lui, le vainqueur de cette double confrontation est déjà désigné (le PSG) et on assistera peut-même à deux valises…Propos retranscrits par Canalsupporters.

🗯#Favre à propos de Haaland: « Il ne s’est pas entraîné pendant trois semaines, ni au début du camp d’entraînement. Erling doit continuer à travailler sur son endurance. Il sera bientôt à plein régime. Il est possible qu’il joue vendredi dès le début. » #BVBKOE [RN] — Borussia Dortmund 🇫🇷 (@FranceBvb) 22 janvier 2020

« Paris est largement supérieur à cette équipe du Borussia Dortmund. Il faut regarder le Borussia dans sa globalité depuis le début de saison. Dortmund a une défense passoire ! Quand en face tu as Mbappé, Neymar… sans citer Icardi ou Di Maria. Quand tu as un tel potentiel offensif… Alors oui, le BVB va poser des problèmes, à l’aller, au retour, marquer, mais en termes de buts Paris peut mettre deux valises à cette équipe“