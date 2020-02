PSG – Dijon (4-0) : Tuchel face au bilan contrasté des attaquants parisiens

true

Cavani malheureux, le message d’Icardi

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a choisi de privilégier Edinson Cavani à Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Dans ce match dans le match entre numéros neuf, l’Uruguayen a perdu de gros points. Avec une maladresse que l’on avait pas vu chez lui depuis longtemps, le Matador a notamment loupé deux situations idéales face au but. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Cavani a fini par céder sa place à Mauro Icardi qui, de son côté, n’a pas tremblé dès sa première opportunité pour faire parler ses talents de finisseur. Un message fort envoyé à Thomas Tuchel avant Dortmund ?

Mbappé et Sarabia, les intenables

En l’absence de Neymar, les autres attaquants parisiens étaient attendus au tournant pour prendre le relais et faire le jeu. Le Parc des Princes a pu se régaler avec les performances d’un Kylian Mbappé particulièrement en jambes. Le numéro 7 parisien, en plus d’un doublé en fin de match, a représenté un danger constant par ses accélérations et ses dribbles. Une virgule – petit pont en première période devrait d’ailleurs faire le tour du monde dans les prochaines heures. Dans la catégorie satisfaction, Pablo Sarabia a également marqué des points. Le milieu offensif espagnol prouve qu’il sait toujours être aussi précieux. Très juste dans le jeu, Sarabia a en prime débloqué le compteur rapidement dans cette rencontre. A un poteau près, il aurait même pu améliorer son bilan.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

L’inquiétude Angel Di Maria

L’un des gros points noirs de cette rencontre, outre la performance compliquée d’Edinson Cavani, est le pépin physique d’Angel Di Maria. L’ailier argentin, rapidement touché derrière la cuisse, a mis de longues minutes avant d’accepter la fatalité, à savoir céder sa place à Julian Draxler. Alors que les Parisiens enchaînent les blessures musculaires en ce moment, ce nouveau pépin a de quoi inquiéter à une dizaine de jours du match retour face à Dortmund.