PSG – Dijon (4-0) : Tuchel refuse de condamner Cavani après son calvaire face au but

A en croire Thomas Tuchel, le PSG a réalisé le match quasi-parfait face à Dijon. Ce serait tout de même occulter l’inefficacité peu rassurante devant le but dijonnais une bonne partie de la rencontre.

Au micro de Canal Plus après le match, Tuchel souhaitait néanmoins retenir le positif, occultant les carences affichées face à la cage adverse. « C’était un match presque parfait, même s’il y a toujors des choses à améliorer. Mais globalement, on s’est créé beaucoup d’occasions et on ne leur en a pas donné. On a été très attentifs. C’était nécessaire, on a défendu ensemble avec beaucoup d’efforts », a relevé Tuchel.

Pourtant, ce bilan positif occulte tout de même la performance très difficile d’Edinson Cavani. Le numéro 9 du PSG s’est montré terriblement maladroit dans le dernier geste… avant de voir son remplaçant Icardi marquer très rapidement. De quoi forcément penser que le Matador a perdu des points face à son concurrent. Pourtant, Thomas Tuchel a refusé de livrer un avis définitif. « C’est de la malchance. Ce n’est pas une question de technique. Ce n’était pas son jour, et on a donné quelques minutes à Mauro et il a marqué sur la 1e touche. Tant mieux pour Mauro, et ce n’est pas grave pour Edinson », a tenté de relativiser le coach parisien.