PSG – Dijon (4-0) : Tuchel rassure pour Di Maria, présence possible contre l’OL ?

true

Dans un match où (presque) tout a été positif pour le PSG, la victoire face à Dijon a néanmoins laissé une petite inquiétude. Angel Di Maria, l’ailier parisien, a dû céder sa place en première période victime d’un problème à la cuisse.

Une image qui a forcément inquiété les supporters parisiens alors que les blessures sont déjà nombreuses dans l’effectif. Pourtant, à une dizaine de jours de retrouver Dortmund et avant une demi-finale de Coupe de France contre l’OL, Thomas Tuchel s’est montré rassurant au micro de Canal Plus. « Ce n’est pas du tout grave. Il a dit qu’il n’y avait pas de douleur. Il avait juste une gêne. Mais il ne fallait pas prendre de risque. On fera des examens demain », a confié le coach allemand.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Par la suite, en conférence de presse relayée par Goal, le technicien allemand a même assuré que Di Maria avait une chance de jouer dès mercredi contre l’OL. « Il n’est pas blessé, il s’est senti inconfortable. On a décidé de le sortir pour ne pas prendre de risque. J’ai l’espoir qu’il puisse peut-être jouer contre Lyon mercredi », a conclu Tuchel.