PSG – Dortmund (2-0) : Larqué a de gros doutes sur Thiago Silva

true

Selon Jean-Michel Larqué, l’absence de Thiago Silva lors du match entre le PSG et le Borussia Dortmund serait plus que suspecte…

Blessé depuis le match aller en Allemagne, Thiago Silva avait effectué son retour dans le groupe du PSG à l’entraînement avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0) mercredi. Pourtant, le Brésilien a déclaré forfait, le matin de la rencontre, comme l’a annoncé le club de la capitale.

6/7 – Les 7 dernières réceptions de Paris en Ligue des Champions sans Thiago Silva 🇧🇷 : ✅ 5-0 v Galatasaray 🔁 2-2 v Naples ✅ 4-0 v Barcelone ✅ 2-0 v Shakthar ✅ 3-1 v Ajax ✅ 3-2 v Barcelone ✅ 3-0 v Benfica Présage ?#PSGBVB pic.twitter.com/SZUbENNUro — OptaJean (@OptaJean) March 11, 2020

Une absence que le consultant de RMC Jean-Michel Larqué trouve suspecte, semble-t-il.. « Personne ne doutait de l’absence de Thiago Silva contre Dortmund avant le match, a commenté l’ancien joueur de l’ASSE et du PSG. Il s’était entraîné, tout le monde était d’accord pour qu’il soit là. Mais quand le groupe tombe, je vois Mbappé présent et Thiago Silva absent. Là, je me dis : « Il nous la joue bien, il s’est dégonflé ! Pour moi, il y a des coïncidences malheureuses ».