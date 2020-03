PSG – Dortmund : Haaland est fan de Kylian Mbappé

true

Avant le match retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund mercredi, Erling Haaland a confié son admiration pour Kylian Mbappé.

Dans France Football, Erling Haaland, le jeune attaquant de Dortmund, revient sur son doublé lors de la victoire du Borussia face au PSG (2-1) en 8e de finale aller de Ligue des champions. «Oui, ok, j’ai marqué deux buts, mais j’ai aussi commis plein d’erreurs pendant ce match. Donc, disons que ç’aurait pu être beaucoup mieux que ça, estime le Norvégien. J’essaye de travailler aussi dur que possible pour devenir le meilleur footballeur qu’il soit. Donc, je travaille beaucoup, le plus dur possible.»

« Un très grand joueur »

Haaland s’est par ailleurs confié sur son admiration pour Kylian Mbappé, qu’il retrouvera merci au Parc des Princes, à huis clos. « C’est un joueur fantastique. C’est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C’est un joueur extraordinaire. Tout ce qu’il a fait à son âge, et quand vous regardez son palmarès, c’est complètement dingue ! C’est un très grand joueur ».