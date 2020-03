PSG – Dortmund : le groupe de Tuchel est tombé, avec Mbappé sans Thiago Silva

true

Forcément, l’information était attendue. Et ce à quelques heures du 8e de finale retour de la Ligue des Champions qui oppose ce soir, au Parc des Princes, le PSG au Borussia Dortmund. L’entraîneur du club parisien, Thomas Tuchel, vient tout juste de dévoiler son groupe et Kylian Mbappé est bel et bien présent !

PSG – Dortmund : avec Mbappé, sans Thiago Silva https://t.co/OHNHdVHQ7I — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) March 11, 2020

Ouf de soulagement pour les supporters, qui devront en revanche se passer de leur défenseur brésilien, Thiago Silva, pas remis à temps. Rien ne dit, également, que Mbappé, en raison de son angine, démarre la rencontre. Il devrait plutôt être sur le banc de touche. Réponse aux environs de 20 heures lors de l’annonce des compositions des deux équipes.

Le groupe : K. Navas, Rico, Bulka – Kehrer, Bernat, Marquinhos, Kurzawa, Kimpembe, A. Diallo – Paredes, Kouassi, I. Gueye, Draxler – Di Maria, Neymar, Icardi, Cavani, Mbappé, Sarabia.