PSG – Dortmund : le message musclé de Dugarry aux Parisiens

Il a pour habitude de dire les choses franchement. A l’image du média qui l’emploie, RMC. Christophe Dugarry, à quelques heures du 8e de finale retour de la Ligue des Champions opposant le PSG au Borussia Dortmund, s’est directement adressé aux joueurs de Thomas Tuchel.

Des propos pour le moins virils et, cette fois, aucune pique adressée à l’un des Parisiens. « C’est embêtant ce match à huis clos. Ce sera à onze contre onze, il y aura un rapport de force : onze mecs contre onze autres mecs. Ton adversaire en face de toi, tu as intérêt de le manger. C’est encore plus clair car il n’y aura pas de public, donc t’es face à face avec ton équipe. C’est un combat, c’est un match d’hommes. »

📊 Pour Duga : « On exagère avec le pessimisme autour du PSG ». D’accord avec notre consultant ? 🤔 #rmclive — Team Duga (@TeamDugaRMC) March 10, 2020

Réponse ce soir, au Parc des Princes.