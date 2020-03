PSG – Dortmund : les Parisiens vivent mal le huis-clos

true

L’épidémie de coronavirus est en train de transformer la saison de football en grand n’importe quoi. En effet, plutôt que de reporter les compétitions, les instances, prises à la gorge par leurs engagements lucratifs, continuent de faire jouer les matches, mais à huis clos. Les joueurs du PSG vivent notamment très mal de devoir disputer le 8e de finale retour de Champions League contre Dortmund sans leurs supporters, comme a pu le constater BFMTV.

« Quand tu joues tes derniers matchs en Ligue des champions depuis deux saisons sans ton meilleur joueur, quand tu te fais avoir par un arbitre sur une remontada, quand un penalty débile te retire une qualification et que tu termines par un huis clos à domicile, alors que tu as fini premier de ta poule devant le Real Madrid, tu peux te dire que c’est plus que de la malchance, c’est du malheur », a déclaré un membre du groupe parisien à la chaîne.

Un proche d’un des joueurs s’est pour sa part étonné : « Certains ne comprennent pas pourquoi on a pu jouer le match entre Lille et Lyon. Pourquoi par exemple on va jouer Leipzig-Tottenham ? D’autres ne comprennent pas pourquoi on laisse Disneyland ouvert et qu’on ferme le Parc des Princes mercredi ».