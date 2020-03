PSG – Dortmund : pourquoi les Ultras seront si nombreux aux abords du Parc des Princes

true

Ce soir, et il serait tout de même très étonnant que vous ne soyez pas au courant, le PSG accueille le Borussia Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Privé de ses supporters, dans un Parc des Princes qui sonnera creux en raison de l’épidémie du coronavirus.

Pourtant, et cela reste une bonne nouvelle pour les joueurs de Thomas Tuchel, pas moins de 2 000 ultras parisiens sont attendus aux abords du Parc. Comment est-ce possible alors que tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont proscrits en France ? La réponse est simple : les manifestations, elles, sont autorisées et c’est sur ce point que les responsables du PSG et du Collectif Ultras Paris ont joué pour avoir gain de cause.

Rappel important : on interdit l’utilisation des pétards surtout avec ce type de rassemblement.

Merci de respecter les consignes. https://t.co/cN2Nix7y1Q — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 10, 2020

Depuis, tout a été mis en place avec le concours des autorités. Il y aura du monde, beaucoup de monde, porte d’Auteuil ce soir.