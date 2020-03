PSG – Dortmund : Roxana Maracineanu fait passer un message aux Ultras parisiens

true

C’est dans un Parc des Princes vide que se déroulera demain le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, PSG-Dortmund. Pas simple à gérer pour les joueurs de Thomas Tuchel et dur à accepter, en dépit de l’épidémie du coronavirus, pour les supporters parisiens, privés de spectacle.

On le sait, le CUP (Commando Ultras Paris) a l’intention d’être présent, demain, aux abords du Parc des Princes. Pour encourager Neymar et consorts et assurer un minimum d’ambiance. Ce qui occasionnera une présence policière et ce qui a déjà fait réagir la ministre de la Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu.

« Eviter tout impact sur l’ordre public »

« Je tenais à transmettre toute mon empathie aux supporters. Je sais que ce n’est pas la même chose de jouer sans son public. Nous faisons appel à la responsabilité individuelle et collective. Si l’accès au stade est interdit, ce n’est pas pour rien. Le huis clos n’est pas notre simple plaisir. Se rassembler, pourquoi pas mais en faisant attention aux règles de sécurité. J’en appelle à éviter tout impact sur l’ordre public qui pourrait être dommageable. »