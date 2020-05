PSG : du nouveau dans le dossier Thiago Silva

false

La femme de Thiago Silva est catégorique : son mari souhaire rester au PSG et donc prolonger son contrat. Possible au regard d’un dossier qui n’avance pas ?

L’entretien a été accordé à nos confrères du Parisien. Et prouve, si besoin était, que le défenseur central du PSG, Thiago Silva, n’a aucune envie de quitter la capitale. Ce n’est pas lui qui s’exprime, mais sa femme, au travers de propos on ne peut plus clairs sur les intentions de son mari, arrivé à Paris à l’été 2012. Thiago Silva veut rester à Paris, et donc prolonger son contrat.

« Pour le moment, tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l’aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu’on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C’est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris. »

Les dirigeants parisiens savent donc ce qu’il leur reste à faire. En dépit d’un dossier de prolongation de contrat qui n’avance pas depuis des mois…