PSG : Dugarry préfère un exploit de Mbappé en C1 à son triplé à Lyon

true

Auteur d’un triplé à Lyon (5-1) mercredi soir en demi-finales de la Coupe de France, Kylian Mbappé a une nouvelle fois impressionné, notamment après son rush débuté dans sa moitié de terrain. Mais pour Christophe Dugarry, cela ne compte presque pas. Conscient que la concurrence est beaucoup trop faible en France, le consultant de RMC préfère que l’attaquant du PSG donne libre cours à son talent en Champions League.

« C’est important pour lui, pour la confiance. Sa joie était logique et légitime après son triplé. Le premier but, c’est du flair de se retrouver au second poteau. Le dernier, c’est à 10 contre 11, les Lyonnais ont abandonné. Le deuxième but, c’est vrai qu’il est fantastique. Il est extraordinaire, on sait qu’il est capable de ce genre de trucs. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Après, dans le jeu, il est trop souvent absent, pas concerné par le repli défensif. On sait qu’il a des fulgurances, on l’en sait capable, il sait faire la différence grâce à sa vitesse, c’est souvent le cas. Kylian Mbappé qui marque trois buts sur un match comme ça, c’est bien, mais pas forcément fait pour me rassurer avant Dortmund. Très bien pour son triplé, très bien pour ses stats, mais ce n’est pas là qu’il est attendu, c’est en Ligue des champions, comme tous les grands joueurs. »