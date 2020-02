PSG : Dugarry se lâche complet sur Mbappé !

false

Lors de son point presse avant le déplacement du PSG au FC Nantes, Thomas Tuchel est revenu sur le remplacement de Kylian Mbappé contre Montpellier (5-0). « J’ai dit que j’étais triste car nous sommes dans un moment extraordinaire et nous avons montré une bonne mentalité sur le terrain. J’étais triste car on a gagné 5-0 et on ne parlait pas du sportif. »

Sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas apprécié l’attitude du jeune attaquant. « Sincèrement je suis effondré, a-t-il commenté. Quand j’ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit que ce n’était pas possible. C’est un garçon qui nous explique à tous qu’il est d’une maturité incroyable, qu’il en a marre qu’on lui parle de son âge. Et là il nous fait un truc d’enfant gâté pourri ! »

Duga n’a pas caché sa déception. « Je suis déçu, car j’adore ce joueur, il est remarquable. Cela m’a fait mal à mon football. C’est un irrespect total envers Tuchel, envers Cavani et Icardi. Cavani, il a mis 200 buts pour le Paris Saint-Germain, il n’est pas bien traité et il ne dit rien. Et Kylian Mbappé se permet de mettre son entraîneur en difficulté et de créer une polémique. Là on ne pourra pas dire que c’est la faute des journalistes. Ce que Mbappé a fait est scandaleux Le match était gagné. Il se prend pour qui ? Il a un boulard incroyable ! »