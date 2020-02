PSG : Dugarry valide la gestion ultra-prudente de Neymar avant Dortmund

true

Depuis sa blessure aux côtes et son absence pour les matchs face à l’OL et Dijon, le cas Neymar fait beaucoup parler. Mais RMC comme l’Equipe se montrent rassurants ce jeudi, annonçant que le PSG est surtout en train de limiter les risques avec son joueur afin qu’il soit prêt à affronter le Borussia Dormund en Ligue des champions.

Une gestion très prudente d’un Neymar qui pourrait déjà, en serrant les dents, retrouver la compétition. Mais une gestion que comprend tout à fait Christophe Dugarry. « Il faut le protéger, le préserver. Ce n’est pas des matches si important que ça face à Dijon ou Amiens, il peut faire l’impasse. Sincèrement, même face à Dortmund, le PSG peut se passer de Neymar, tout du moins sur le match aller. Le PSG, même sans Neymar, a largement le potentiel pour aller faire un résultat à Dortmund », a estimé Dugarry sur RMC.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Néanmoins, le consultant attend désormais de voir Neymar à l’oeuvre dans les moments qui comptent pour le PSG. « Après, on attend tous sa participation. Ça fait 2 ans et demi qu’il loupe les 8es de finale, c’est le joueur parisien le plus en forme avec Di Maria, c’est le véritable leader technique de cette équipe. Il y a un PSG sans lui et avec lui. On a tous envie de voir Neymar. Je comprends totalement qu’il ne doit y avoir aucune prise de risque », a conclu Dugarry.