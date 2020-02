PSG : face aux critiques, Thiago Silva s’est trouvé un avocat marseillais

true

Critiqué par Unai Emery dans une interview, le défenseur et capitaine du PSG Thiago Silva a été défendu par la légende de l’OM Eric Di Méco.

Méchamment allumé par Unai Emery dans France Football mardi, Thiago Silva n’a pour l’instant pas répondu à son ancien entraîneur. Mais le défenseur du PSG peut compter sur des avocats de poids, notamment un Eric Di Méco qui n’a pas manqué de placer le technicien basque, à Paris de 2016 à 2018, devant ses responsabilités…

“En tant que défenseur central, Thiago Silva est monstrueux. Il ne tacle jamais, il est toujours bien placé, il va vite… Mais, tu es obligé de prendre en compte le côté mental. Et le côté mental pose tout de même un problème avec ce garçon, surtout quand tu es capitaine. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Mais Emery, revenir de cette façon et critiquer un mec trois ans après, sachant que c’est toute une équipe qui prend l’eau ce soir-là à Barcelone, je trouve ça très moyen. Et puis surtout, c’est Emery qui a décidé de le titulariser au match retour alors que Kimpembe et Marquinhos font un match de fou à l’aller. C’est sa responsabilité. »